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Bursa'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk

Bursa'da yasak sonrası pazarlarda yoğunlukBursa'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kurulan pazarlara akın etti.

27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:37
Bursa'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
Bursa'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kurulan pazarlara akın etti. Alışveriş yapılırken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge kapsamında aralarında Bursa'nın da bulunduğu 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, gece yarısı itibarıyla sona erdi. Yasağın ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte Bursa'da kurulan pazar yerlerine ise vatandaşlar akın etti. Kentin pek çok noktasında kurulan pazarlardaki kalabalık dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralına da birçok kişinin uymadığı görüldü.
İnegöl ilçesindeki pazar yerinin girişlerinde vatandaşlar hijyen tünelinden geçerken, girişlerde hazır bekleyen zabıta görevlileri de sık sık vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Bursa’da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel, Haber
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