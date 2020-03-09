Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşlı bir adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
09.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:04
Bursa 'nın İznik ilçesinde yaşlı bir adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Pazar yerinden geçerek evine gitmek isteyen 80 yaşındaki İsmail Yavaş, pazarcı esnafı olan R.G.'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kaldı. Yaşlı adamın hareketsiz olduğunu gören Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İsmail Yavaş'ın cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü R.G. ise gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Pazar yerinden geçerek evine gitmek isteyen 80 yaşındaki İsmail Yavaş, pazarcı esnafı olan R.G.'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kaldı. Yaşlı adamın hareketsiz olduğunu gören Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İsmail Yavaş'ın cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü R.G. ise gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Beyler Mahallesi, İsmail Yavaş, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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