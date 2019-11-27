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Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Bursa'da yeğeni iş adamı Fatih Karaman'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemede kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

27.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:12Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi
'da yeğeni iş adamı Fatih 'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemede kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Sevinç, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar ve annesi Necla Karaman ile tarafları avukatları katıldı.
Sevinç, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Babadan kalan Bağdat Hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık 1500'er lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi."
Yadigar ve Necla Karaman ise sanığın söylediklerinin doğru olmadığını öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan Yılmaz Sevinç, "Başkanım, bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin." deyince mahkeme başkanı, "Kararı biz vereceğiz." yanıtını verdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Bursa'da gıda sektöründe faaliyet gösteren 38 yaşındaki Fatih Karaman, 6 Temmuz 2018'de merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki Çamlıca Kavşağı'nda 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, tedavi altına alındığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Öldürülen iş adamının dayısı olan katil zanlısı Yılmaz Sevinç (54), Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalandıktan sonra tutuklanmış, hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

Karaman, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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