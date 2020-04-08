Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu

Bursa'da mermer ocağının yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu.

08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu
Bursa 'da mermer ocağının yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu.

Mustafakemalpaşa Soğucak Mahallesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhanelere sıçradı. Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu belirlenirken ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İşçiler sahada çalıştıklarından dolayı can kaybı yaşanmazken işçilere ait para ve değerli eşyaların da yandığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Soğucak, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:04: Diyaliz hastalarının ulaşım sorunu çözüldü - Haberler 17:00: Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik (2) - Haberler 17:00: Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı - Haberler 16:59: Tokat'ta tedbirler unutuldu, 'Evde kal' çağrısına uymayanlar caddeleri doldurdu - Haberler 16:58: - Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta... - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:40: Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler