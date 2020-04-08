Bursa'da yemekhanede çıkan yangın korkuttu
Bursa'da mermer ocağının yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu.
08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Mustafakemalpaşa Soğucak Mahallesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhanelere sıçradı. Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu belirlenirken ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İşçiler sahada çalıştıklarından dolayı can kaybı yaşanmazken işçilere ait para ve değerli eşyaların da yandığı belirtildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafakemalpaşa, Soğucak, Bursa, 3. Sayfa