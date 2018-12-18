18 Aralık 2018, 12:09
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Bursa'da Yeni Uçak Seferleri Başlıyor

Bursa

Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nda ocak ayından itibaren yeni ek seferler başlıyor.

Bursa'da Yenişehir Havaalanı'nda ocak ayından itibaren yeni ek seferler başlıyor.

Yapılan çalışmalar sonrasında ocak ayından itibaren Adana, İzmir, Antalya, Kıbrıs, Şanlıurfa, Gaziantep, Ordu/ Giresun, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman aktarmalı uçuşları başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa Havalimanı ile Ankara bağlantılı 30-90 dadika makul bekleme süreleriyle Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır direk uçuşlarının yanında Adana, İzmir, Antalya, Kıbrıs, Şanlıurfa, Gaziantep, Ordu/Giresun, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman aktarmalı uçuşları da ocaktan itibaren başlıyor. İnşallah yeni seferlerin başlaması ile birlikte vatandaşlarımız artık rahat edecek. Ocak ayında başlayacak yeni seferlerin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA Erzurum,Trabzon,Bursa
Kaynak: İHA