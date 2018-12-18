Bursa'da Yeni Uçak Seferleri Başlıyor

Bursa
'da Yenişehir Havaalanı
'nda ocak ayından itibaren yeni ek seferler başlıyor.
Yapılan çalışmalar sonrasında ocak ayından itibaren Adana
, İzmir
, Antalya
, Kıbrıs
, Şanlıurfa
, Gaziantep
, Ordu/ Giresun
, Samsun
, Trabzon
, Erzurum
, Diyarbakır
ve Adıyaman
aktarmalı uçuşları başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
, "Bursa Havalimanı ile Ankara
bağlantılı 30-90 dadika makul bekleme süreleriyle Erzurum, Trabzon, Muş
ve Diyarbakır direk uçuşlarının yanında Adana, İzmir, Antalya, Kıbrıs, Şanlıurfa, Gaziantep, Ordu/Giresun, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman aktarmalı uçuşları da ocaktan itibaren başlıyor. İnşallah yeni seferlerin başlaması ile birlikte vatandaşlarımız artık rahat edecek. Ocak ayında başlayacak yeni seferlerin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA
Erzurum,Trabzon,Bursa
Kaynak: İHA