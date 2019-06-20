20.06.2019 12:30
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Bursa'da yeşil reçeteye tabi 235 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Bursa

BURSA'da kaçak yollarla yurda sokulan yeşil reçeteli ilaçları piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı.

BURSA'da kaçak yollarla yurda sokulan yeşil reçeteli ilaçları piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 50 koli içerisinde 235 bin yeşil reçeteye tabi kaçak ilaç ele geçirildi.
İlEmniyet Müdürlüğü NarkotikŞube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların illegal yollarla piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Kişilerin ruhsal değişimine yön verdiği ileri sürülen ilaçların satıldığı bilgisi üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis F. K., H.A., M.A.A. ve B.A.'yı gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarının gizli bölmelerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 235 bin yeşil reçeteye tabi ilaç ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların reçetesiz halde satılması' suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, ele geçirilen hapların yasa dışı ilaç stokçularında bulunduğu, bir kısmının iseİran'dan yurda sokulduğu ve uyuşturucu etkisi taşıdığı öğrenildi. El konulan ilaçlar arasında cinsel performans artırıcı ibareli ilaçlar da bulunurken, yetkililer bu ürünlerin kalp ritmi bozan tansiyon ve yüksek dozda kalp krizi geçirten ilaçlar olduğunu açıkladı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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