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Bursa'da yıllardır beklenen 3'üncü köprü inşaatı başladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde halkın yıllardır beklediği 3. köprünün inşaatına yeniden başlandı.

12.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:39Bursa'da yıllardır beklenen 3'üncü köprü inşaatı başladı
'nın ilçesinde halkın yıllardır beklediği 3. köprünün inşaatına yeniden başlandı.

İlk olarak 2017 yılında ihaleye çıkarak yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanarak Mustafakemalpaşa trafiğini rahatlatması planlanan köprü, ihaleyi alan firma tarafından durdurulmuştu. Ekonomik şartlar öne sürülerek köprünün yapımı durdurulurken, konuyla ilgili süreç yargıya taşınmış, ihalenin iptali istenmişti. Fakat yargı tarafından onaylanmayan bu durum sonrasında köprünün yapımına yeniden başlandı. Hafriyat çalışmaları başlatılan köprü inşaatında öncelikli olarak iş makinelerinin ve kamyonların girebileceği yollar açılacak. Köprü çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı bilinmezken, mevsim şartları elverdiği müddetçe çalışmalara devam edileceği ve en kısa süre içerisinde köprünün tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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