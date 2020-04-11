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Bursa'da yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı

BURSA'da sosyal medyaya düşen görüntülerde teleferik istasyonuna giren ayı, bir süre yiyecek aradı.

11.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:56
Bursa'da yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı

BURSA'da sosyal medyaya düşen görüntülerde teleferik istasyonuna giren ayı, bir süre yiyecek aradı. İstasyonda görevli iki kişi ise tedirginlik yaşarken, yiyecek bulamayan ayı bölgeden ayrıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, evlerinde kalarak sürece destek verirken, yüksek kesimlerde yaşayan ayılar ise yemek arayışında yerleşim yerlerine kadar geldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın Sarıalan bölgesindeki bir teleferik istasyonuna gelen ayı ise tedirginlik yarattı.20 Mart tarihinde çekilen ve bugün sosyal medya üzerinden sıkça paylaşılan görüntülere istasyonda yiyecek arayan ayının, yiyecek bulamamasının ardından istasyon etrafındaki tellerin üzerinden sıçrayarak bölgeden ayrılması yansıyor. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde istasyonda görevli iki kişinin de tedirginlik yaşadığı ve ayının gitmesinin ardından olayın şaşkınlığını gizleyemedikleri de görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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