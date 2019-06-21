21.06.2019 15:00
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Bursa'da yoga etkinliği

Bursa

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kapsamında etkinlik yapıldı.
Hindistan Başkonsolosluğu ve Nilüfer Belediyesinin desteğiyle kentteki yoga merkezlerinin organize ettiği etkinlikte, Üç Fidan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, meditasyon yaptı.
"Asthanga Yoga Half Primary", "Hatha", "Nazik Seri", "Eşli", "Mevsimsel Vinyasa-Aroma Terapi", "Yin", "Şivananda" ve "Çakra" gibi yoga tekniklerinin uygulandığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.
21 Haziran tarihi, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Yoga Günü" olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya geliyor.
Kaynak: AA
Hindistan , Bursa , Spor

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