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Bursa'da yoğun sis etkili oldu

BURSA'da, akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

10.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:13Bursa'da yoğun sis etkili oldu

BURSA'da, akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, akşam saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Kentin yüksek kesimlerinden, sis bulutları şehrin üzerine indi. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kentte görülen sis, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde sürücülerin görüşmesi mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ulaşım dikkatli bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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