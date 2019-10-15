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Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

15.10.2019 13:20Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre mesafede, Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz götüren Yaşar Bağcı (65) yönetimindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Balı yönetimindeki 16 N 9362 plakalı hafriyat kamyonu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metre altına düştüğü yolda, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen minibüste sıkışan pazarcı Ahmet Bake (64) öldü, sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan Bağcı ve Altın, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Ahmet Balı, gözaltına alındı. Minibüsten yola saçılan cevizler temizlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından toplandı.


- Bursa

Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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