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Bursa'da yoğun sis uyarısı

Bursa'nın büyük bölümünde 20 Aralık Cuma gününe kadar yer yer yoğun sis bekleniyor.

17.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:50Bursa'da yoğun sis uyarısı
'nın büyük bölümünde 20 Cuma gününe kadar yer yer yoğun sis bekleniyor.
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bugünden itibaren 20 Aralık'a kadar Bursa'nın kıyıları hariç geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis etkili olacak.
Valilikten yapılan açıklamada, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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