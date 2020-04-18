Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun kenarındaki bir çuvalda Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

18.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:08
Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu
Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun kenarındaki bir çuvalda Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.
Bir kişinin, kardeşinin cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayeti şüpheli Afganistanlı İ.K'yi (35) gözaltına aldı.
İ.K'nin ifadesi doğrultusunda, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kurtul mevkisine giderek bölgede araştırma yapan ekipler, yol kenarında çuval içinde ambalaj naylonu ile sarılmış Afganistan uyruklu Hakim Muhammed'in (35) cesediyle karşılaştı.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Hakim Muhammed'i tek kurşunla öldürdüğü öne sürülen İ.K'ye yardım ettikleri iddiasıyla Afganistanlı G.M (26), H.Y. (25) ve A.M'yi (26) de gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim Muhammed'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Orhangazi, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
ABD’de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haberler
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi Haberler
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi Haberler
Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi
Vali, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Haberler
Vali, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Haber 18:04: Ekmek getirmesi için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi - Haber 18:04: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası - Haber 18:03: Bandırmalılar sokağa çıkma yasaklarına uydu - Haber 18:03: Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi - Haber 15:47: Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler