05.07.2019 20:23
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Bursa'da yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 3 yaralı

Bursa

Bursa'da yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'da yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Özdilek Kavşağı mevkisinde, Süleyman B. (40) yönetimindeki 16 KPV 80 plakalı beton mikserinin lastiği patladı. Patlayan lastiğin çarptığı yakıt deposu delinince mazot yola döküldü.
Bu esnada aynı istikamette seyreden Selma K. (43) yönetimindeki 35 AAP 61 plakalı otomobil, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle aynı araçta bulunan Selime K. (55) ve Davut K. (3) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza mahallindeki mazot, ekiplerce temizlendi.
Kaynak: AA
Ankara, Bursa, Güncel

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