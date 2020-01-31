Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü - Haberler

Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Bursa'da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı.

31.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:28Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü
'da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada 23 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi girişinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Küçük Sanayi'den Çalı Mahallesi'ne yolcu taşıyan E.T idaresindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri minibüs ve otomobilden yaralıları çıkarttı. Minibüste 20, otomobilde ise 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, 10 minibüs yolcusu çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü H.U, kendi yolunda giderken dolmuşun aniden sola manevra yaptığını ve kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Minibüs sürücüsü E.T ise sinyal vererek sola manevra yaptığını, bu esnada arkadan otomobilin kendisine çarptığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:07  Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları ve Savaş Gemisi özeti!
09:04  Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
08:43  Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Deren Talu kaç yaşında, mesleği ne?
08:20  Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!
04:00  Barış Manço kimdir? Barış Manço nereli? Barış Manço hayatı, biyografisi
1.02.2020 09:30:42