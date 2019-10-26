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Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yoldan çıkıp otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

26.10.2019 14:56Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yoldan çıkıp otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı şeride geçtikten sonra Gümüşkent Mahallesi'nde kontrolden çıkıp otluk alanda yolun yaklaşık 30 metre aşağısına kadar yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ali Alan, Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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