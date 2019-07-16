16.07.2019 14:36
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadı

Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadıBURSA - Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi aniden oynamaya başladı.

Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadı
BURSA - Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi aniden oynamaya başladı. Bir süre sonra araçlarına binen şahısların yolu kapatması kameralar tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu Kültürpark Metro İstasyonu önünde meydana geldi. www.bursadabugun.com internet sitesinde yer alan habere göre, iki kişi aracıyla seyir halindeyken ana yolda durdu. Araçlarından inen 2 kişi yolu trafiğe kapatıp oynamaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki içki şişesi ise dikkat çekti. Bir süre oynayarak, kendi şeritlerini trafiğe kapatan iki kişi daha sonra araçlarıyla ayrıldı. Bu görüntüler ise an be an kaydedildi. Bursa'da yolu trafiğe kapatan magandalar alkol alıp oyun oynadı
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:56   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba Açıklaması
17:51   Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
17:49   Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
17:38   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
17:24   Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi
17:23   Kızına mermi yutturan damadı öldüren babaya müebbet
17:22   Malatya'da yılanların dansı görüntülendi