Bursa'da Ysk Sonuçları Açıkladı

Kaynak: DHA

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinin seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu Bursa İl Başkanlığı tarafından açıklandı.YSK Bursa verilerine göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, 2 milyon 176 bin 696 seçmen bulunurken 1 milyon 869 bin 50 kişi sandığa gitti. 6 bin 841 sandığın bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde 58 bin 666 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 898 bin 351 oy alarak yüzde 49.62 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, 850 bin 616 oy alarak yüzde 46.66 oy oranına sahip olan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'i geride bıraktı.Osmangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 631 bin 508 seçmen bulunurken 535 bin 282 kişi sandığa gitti. Bin 888 sandığın bulunduğu Osmangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 15 bin 536 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 262 bin 695 oy olarak yüzde 50.53 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, 236 bin 735 oy alarak yüzde 45.54 oy oranıyla CHP'nin adayı Erkan Aydın'ı geride bıraktı.Yıldırım Belediye Başkanlığı seçiminde, 460 bin 92 seçmen bulunurken, 387 bin 706 kişi sandığa gitti. Bin 355 sandığın bulunduğu Yıldırım Belediye Başkanlığı seçiminde, 14 bin 198 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 210 bin 284 oy alarak yüzde 56.30 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, 142 bin 855 oy olarak yüzde 38.25 oy oranıyla CHP'nin adayı Özgür Erdursun'u geride bıraktı.Nilüfer Belediye Başkanlığı seçiminde 314 bin 852 seçmen bulunurken, 273 bin 354 kişi sandığa gitti. 938 sandığın bulunduğu Nilüfer Belediye Başkanlığı seçiminde, 5 bin 473 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 166 bin 147 oy alarak yüzde 62.02 oy oranıyla CHP'nin adayı Turgay Erdem, 94 bin 162 oy alarak yüzde 35.15 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Necati Şahin'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.Mudanya Belediye Başkanlığı seçiminde 74 bin 859 seçmen bulunurken, 64 bin 501 kişi sandığa gitti. 237 sandığın bulunduğu Mudanya Belediye Başkanlığı seçiminde bin 523 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 33 bin 664 oy alarak yüzde 53.45 oy oranıyla CHP'nin adayı Hayri Türkyılmaz, 26 bin 372 oy alarak yüzde 41.87 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ahmet Murat Ünal'ı geride bıraktı.İnegöl Belediye Başkanlığı seçiminde, 186 bin 25 seçmen bulunurken 161 bin 01 kişi sandığa gitti. 597 sandığın bulunduğu İnegöl Belediye Başkanı seçiminde, 6 bin 465 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 98 bin 238 oy alarak yüzde 63.57 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Alper Taban, 34 bin 992 oy alarak yüzde 22.64 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Hakan Özdemir'i geride bıraktı.Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı seçiminde, 78 bin 792 seçmen bulunurken 70 bin 313 kişi sandığa gitti. 300 sandığın bulunduğu Kemalpaşa Belediye Başkanı seçiminde 2 bin 770 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 31 bin 661 oy alarak yüzde 48.36 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Kenar, 31 bin 68 oy alarak yüzde 47.48 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem'i geride bıraktı.Gemlik Belediye Başkanlığı seçiminde, 83 bin 319 seçmen bulunurken 70 bin 379 kişi sandığa gitti. 261 sandığın bulunduğu Gemlik Belediye Başkanı seçiminde bin 833 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 32 bin 389 oy alarak yüzde 47.25 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 28 bin 992 oy alarak yüzde 42.30 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Berkay Bulut'u geride bıraktı.Orhangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 59 bin 994 seçmen bulunurken 52 bin 125 kişi sandığa gitti. 192 sandığın bulunduğu Orhangazi Belediye Başkanı seçiminde bin 981 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 19 bin 893 oy alarak yüzde 39.67 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Bekir Aydın, 12 bin 835 oy alarak yüzde 25.60 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı İsmail Yılmaz'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.Bursa Kestel Belediye Başkanlığı seçiminde, 48 bin 217 seçmen bulunurken 42 bin 73 kişi sandığa gitti. 160 sandığın bulunduğu Kestel Belediye Başkanı seçiminde bin 282 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 22 bin 107 oy alarak yüzde 54.20 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Önder Tanır, 15 bin 881 oy alarak yüzde 38.93 oy oranıyla CHP'nin adayı Yıldıray Atlı'yı geride bıraktı.Gürsu Belediye Başkanlığı seçiminde, 59 bin 858 seçmen bulunurken, 50 bin 265 kişi sandığıa gitti.179 sandığın bulunduğu Gürsu Belediye Başkanlığı seçiminde, bin 652 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 30 bin 169 oy alarak yüzde 62.06 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mustafa Işık, 15 bin 988 oy alarak yüzde 32.89 oy oranıyla CHP'nin adayı Funda Türkcoş Pekiner'i, geride bıraktı.Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde 41 bin 85 seçmen bulunurken 36 bin 744 kişi sandığa gitti. 156 sandığın bulunduğu Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde 2 bin 57 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 16 bin 637 oy alarak yüzde 47.96 oy oranıyla MHP'nin adayı Davut Aydın, 13 bin 931 ol alarak yüzde 40.16 oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ercan Özel'i geride bıraktı.Karacabey Belediye Başkanlığı seçiminde 63 bin 222 seçmen bulunurken, 55 bin 157 kişi sandığa gitti. 221 sandığın bulunduğu Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde, 2 bin 126 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 21 bin 336 oy alarak yüzde 40.23 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ali Özkan, 18 bin 973 oy alarak yüzde 35.78 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ayhan Tayfur'u geride bıraktı.İznik Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 687 seçmen bulunurken, 30 bin 799 kişi sandığa gitti. 125 sandığın bulunduğu İznik Belediye Başkanlığı seçiminde, bin 60 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 15 bin 102 oy alarak yüzde 50.78 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, 13 bin 640 oy alarak yüzde 45.87 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Kenan Karakaş'ı geride bıraktı.Orhaneli Belediye Başkanlığı seçiminde 15 bin 809 seçmen bulunurken, 14 bin 874 kişi sandığa gitti. 85 sandığın bulunduğu Orhaneli Belediye Başkanlığı seçiminde, 920 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 7 bin 371 oy olarak yüzde 52.82 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ali Aykurt, 5 bin 999 oy alarak yüzde 42.99 oy oranıyla oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı İsmail Asa'yı geride bıraktı.Keles Belediye Başkanlığı seçiminde 10 bin 512 seçmen bulunurken, 9 bin 752 kişi sandığa gitti. 49 sandığın bulunduğu Keles Belediye Başkanlığı Seçiminde, 503 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 5 bin 547 oy alarak yüzde 59.97 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Keskin, 3 bin 191 oy alarak yüzde 34.50 oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ali Işık'ı geride bıraktı.Büyükorhan Belediye Başkanlığı seçiminde, 8 bin 301 seçmen bulunurken 7 bin 783 kişi sandığa gitti. 51 sandığın bulunduğu Büyükorhan Belediye Başkanı seçiminde bin 593 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 4 bin 575 oy alarak yüzde 63.63 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ahmet Korkmaz, 2 bin 313 oy alarak yüzde 32.17 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Kamil Mehmet Acaroğlu'nu geride bıraktı.Harmancık Belediye Başkanlığı seçiminde, 5 bin 564 seçmen bulunurken 5 bin 223 kişi sandığa gitti. 41 sandığın bulunduğu Harmancık Belediye Başkanı seçiminde 330 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 2 bin 728 oy alarak yüzde 55.75 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Yılmaz Ataş, 2 bin 47 oy alarak yüzde 41.84 oy oranıyla CHP'nin adayı Ahmet Tufan'ı geride bıraktı.- Bursa