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Bursa'da yunus timleri affetmedi: 192 şüpheli yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timi ekipleri, iki haftalık süreçte yaptıkları sabit ve seyyar şok uygulamaları sonucu 94'ü aranan toplamda 192 şüpheliyi yakaladı.

14.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:06Bursa'da yunus timleri affetmedi: 192 şüpheli yakalandı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timi ekipleri, iki haftalık süreçte yaptıkları sabit ve seyyar şok uygulamaları sonucu 94'ü aranan toplamda 192 şüpheliyi yakaladı. Ekipler ayrıca 28 adet ruhsatsız silah, 2 otomatik av tüfeği ve 305 adet mermi ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerinin suç ve suçluyla mücadele kapsamında, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla farklı bölgelerde gün içerisinde yapmış oldukları sabit, seyyar ve şok uygulamalar sonucunda 94 aranan şahıs ve 192 zanlı yakaladı. Yapılan aramalarda ise 21 adet ruhsatsız tabanca 2 adet otomatik av tüfeği, çeşitli çaplarda 305 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca, 720 gram uyuşturucu madde ve 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada da Bursa'nın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam edecekleri belirtildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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