Bursa'da "Yurt" ve "Göç" Anıtları Açıldı

Osmangazi
Belediyesince, Bursa
'ya göç edenler anısına tasarlanarak yaptırılan "Yurt" ve "Göç" anıtları törenle açıldı.
Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç
, Bursa'nın göç ile bütünleşmiş bir şehir olduğunu belirterek, bu noktada pek çok hatıranın söz konusu olduğunu söyledi.
Zaman zaman bunların yad edildiğini dile getiren Kılıç, "Bu konularla alakalı pek çok şeyi hatırlamak ve güzellikleri anmak, o güzel ve geçmişteki bazı acı anıları tekrar tazelemek insan için son derece önemli." dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
ise mimarinin sadece bir çizim veya bina yapmak olmadığını, o dönemin kimliğini, zenginliğini ve sosyal yaşamını yansıtan çizgiler olduğunu anlattı.
Şehre değer katacak farklı unsurları ortaya çıkardıklarını ve Osmangazi Belediyesi olarak ilk kez anıt diktiklerini kaydeden Dündar, "Bursa'mız 1326'dan itibaren önemli göçler almış, dolayısıyla bir göç şehri. Burası Orta Asya
'dan, Anadolu'dan, Balkanlar'dan gelen insanların buluştuğu, yurt edindiği bir yer. Gelenler, burasını yaşanılabilir, zengin, güzel bir şehir haline getirdi. Bu düşünceyle hikayeyi böyle oluşturduk ve yeni girişim gösteren bu bölgelerde şehre, caddelere estetik katan bir eser olsun istedik. Hakikaten güzel eserler ortaya çıktı." diye konuştu.
Heykeltıraş Nilhan Sesalan da anıtların yapımının 10 ay sürdüğü bilgisini verdi.
Vatandaşların da katıldığı tören, anıtların açılmasıyla sona erdi.
Anıtların mimari özellikleri
"Göç" ve "Yurt" anıtları özellikle 19 ve 20'nci yüzyıllarda Bursa'ya göç edenlerin anısına tasarlandı.
Göçün simgesi "leylek" figürü kullanılarak yapılan "Göç" anıtı, mimarisi ve anlamı ile Osmanlı döneminin izlerini de taşıyor. Anıtta kullanılan dikili taş sütun, göçen leylekleri tehlikelerden koruyan sembol olarak yer alıyor.
"Yurt" anıtında, dört sütun üzerine yerleştirilen, kuş evi de içinde bulunan farklı yönlere yerleştirilmiş dört kuş, dört bir yandan gelerek Bursa'yı yurt tutanları simgeliyor.
9 metre 40 santimetre boyundaki "Göç" anıtı ve 7 metre 66 santimetrelik "Yurt" anıtı, birlik, beraberlik ve kardeşliği sembolize ediyor.
Osmangazi, Bursa, Kültür Sanat
Kaynak: AA