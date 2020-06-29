Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.

29.06.2020 06:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:16
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.
Maksem Mahallesi Maksem Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Ç, yolda seyreden bir araçtan açılan ateşle yaralandı.
Yaklaşık 50 metre aracın ters yönüne koşan yaşlı adam, iki bacağı ve eline isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında ilk tedavisi yapılan yaşlı adam, Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor. Bursa’da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan’dan 1 Temmuz için yeni kararlar Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor Spor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Güncel
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan’ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Magazin
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı’nın üzerine yürüdü Spor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Yağmur Mislina Kılıç’ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu Spor
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Haberler››Güncel››Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:16: 40 derecede ekmek mücadelesi - Haber 08:16: Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı - Haber 08:15: Evlenmek için ilan vermişti, şimdi boşanmanın yolunu arıyor - Haber 08:08: Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi - Haber 08:05: Kara yollarında durum - Haber 07:35: Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar - Haber 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu - Magazin