27.06.2019 14:45
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Bursa'da Zabıta sahillerdeki işgale geçit vermiyor

Bursa'da Zabıta sahillerdeki işgale geçit vermiyorBursa Büyükşehir Belediyesi, sayfiye yerlerindeki plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırarak gerekli cezai işlemleri uygulamaya koydu.

Bursa'da Zabıta sahillerdeki işgale geçit vermiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sayfiye yerlerindeki plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırarak gerekli cezai işlemleri uygulamaya koydu.
Bursa 'da yaz sezonunda vatandaşların sahillerden en güzel şekilde yararlanması amacıyla her türlü hizmeti sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırdı.Bursa'nın denize açılan kapılarından biri olan ve özellikle yaz aylarında hem Bursalıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Mudanya'da iki hafta seyyar satıcı ve sahil bandındaki işgallere yönelik operasyon yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şimdi de Gemlik Kumla'da denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine devreye giren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri ve polisin de desteğiyle operasyon yaptı. Kumla sahil bandında halka açık olan plajı kaplayan şezlong ve gölgelikler tek tek toplanırken, yine seyyar satıcıların malzemeleriyle, kaldırımları işgal eden esnafın ürünlerine el kondu. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için plaja gelen vatandaşlar, zabıtanın uygulamasına destek verdi. Şezlonglar yüzünden plajda özgürce oturabilecekleri yer bulamamaktan yakınan vatandaşlar, bu denetimlerin sık sık yapılmasını istedi.
El konulan ürünler Gemlik Zabıtasına teslim edilirken, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak denetim ve operasyonların Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde devam edeceği açıklandı.Bursa'da Zabıta sahillerdeki işgale geçit vermiyor
Kaynak: DHA
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