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Bursa'da zafer ruhu metroda yaşatıldı

Bursa'da zafer ruhu metroda yaşatıldıBURSA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü, nedeniyle Bursaray'da oyuncular 30 Ağustos zaferinin ruhunu ve bilincini yolculara canlandırdı.

26.08.2019 22:51
Bursa'da zafer ruhu metroda yaşatıldı
Bursa'da zafer ruhu metroda yaşatıldı
BURSA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü, nedeniyle Bursaray'da oyuncular 30 Ağustos zaferinin ruhunu ve bilincini yolculara canlandırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 30 Ağustos zafer bayramının ruhunu yolculara yaşatmak amacıyla oyuncular tarafından BursaRay'da tiyatro gösteri düzenlendi. O esnada metroda seyahat eden vatandaşlardan bazıları şaşkın bir şekilde oyuncuları izlerken, bazı vatandaşların ise gözleri doldu.
Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş., Bursaray'da çekilen zafer ruhu adlı klipi twitter hesabından, #BüyükTaarruz'un 97. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle #Zaferruhu mesajı ile paylaştı.
Bursa'da zafer ruhu metroda yaşatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Haftası, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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