Haberler » Güncel » Bursa'da zincirleme kaza 7 yaralı - Haber

Bursa'da zincirleme kaza 7 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 7 yaralıBursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

18.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:32
'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Mimar Sinan alt geçidinde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 48 KJ 206 plakalı otomobil, F.Ç.'nin kullandığı 08 AG 559 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ç.'nin kontrolünden çıkan hafif ticari araç, S.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Zincirleme kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişiyi ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da zincirleme kaza 7 yaralı

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 İki günde 21 bin 789 hız ihlali
18:44 Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi 6 yaralı
18:44 Burdur halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi
18:44 Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü
18:42 DHA YURT BÜLTENİ - 18
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
11:04 Son dakika: Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı
17:08 Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 18:47:20