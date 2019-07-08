08.07.2019 15:18
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Bursa'da zincirleme kaza Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Bursa

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu (50) yaşamını yitirdi, kızı Ayça Mutlu (23) ile 8 kişi yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu (50) yaşamını yitirdi, kızı Ayça Mutlu (23) ile 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gemlik- Kumla yolunda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Vijdan Mutlu yönetimindeki 16 AAE 757 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, yolun ortasında kaldı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen 6 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Vijdan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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