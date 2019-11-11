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Bursa'da, zincirleme kazada 3 aylık Emir Alp ile babası öldü, 19 kişi yaralandı (2)- Yeniden.

BURSA'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 3 aylık Emir Alp ile babası Necati Konuş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

11.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:38Bursa'da, zincirleme kazada 3 aylık Emir Alp ile babası öldü, 19 kişi yaralandı (2)- Yeniden.

BURSA'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 3 aylık Emir Alp ile babası Necati Konuş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKB 35 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 20 kişi ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Necati Konuş da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 19 yaralının tedavisi sürerken, Emir Alp ile babası Necati Konuş'un cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinden detay

-Hayatını kaybeden çocuğun ayakkabısı

-Kaza yapan servisin çekici üzerinde görüntüsü

-Yol temizleme çalışmaları

-Jandarma ekipleri detay

-Olay yeri detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Osman SAK/ BURSA,



Orhaneli, Güncel

Kaynak: DHA

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