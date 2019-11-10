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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı.

10.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:16Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 BH 87 plakalı otomobil ve 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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