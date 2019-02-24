Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.
Batuhan Kazancı
yönetimindeki 16 KB 680 plakalı otomobil, Beyazıt Caddesi'nde yan yoldan çıkan Mahmut Yılmaz
yönetimindeki 16 KOD 55 plakalı otomobille ardından park halindeki 16 D 0265 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 16 D 0265 plakalı otomobilde park halindeki 16 RE 861 plakalı otomobilin üstüne çıktı.
Park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından hasarlı araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yıldırım, Bursa, Güncel
Kaynak: AA