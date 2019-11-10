Haberler » Güncel » Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı - Haber

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

10.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:36Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necati Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye götürülen kızı Elif Konuş'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 23 yaralının da tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.


Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:13 Askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması...
00:05 ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ -2
00:05 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:43 Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
22:27 Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:20:29