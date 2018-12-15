Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde üç aracın zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Salih Çakır
(24) idaresindeki 16 KDR 58 plakalı otomobil, Alanyurt
mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Çelik
(32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Gökhan Muhsin (28) idaresindeki 37 SH 058 plakalı kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Çakır (5) ve Resul Muhsin (35) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnegöl,Bursa
15 Aralık 2018 Cumartesi 02:55