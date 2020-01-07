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Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yabancı ilgisi

Ticaret Bakanlığının destekleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Ur-Ge Projeleri kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonuna 30 ülkeden katılım oldu.

07.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:22 Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yabancı ilgisi
Ticaret Bakanlığının destekleriyle Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Ur-Ge Projeleri kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonuna 30 ülkeden katılım oldu.
BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen alım heyeti organizasyonunda 70'ten fazla firmanın temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak, yeni yılla Ur-Ge projelerinin sayısını 27'ye yükselttiklerini bildirdi.
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün iki farklı Ur-Ge projesi çıkartan tek sektör olduğunu belirten Kuş, "Geçmiş dönemde yüzde 140'lara ulaşan ihracat artışları yakalayan bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, bu performansını artırarak devam ettirecek. Etkinliğimize katılan firmalarımızın memnuniyeti, üst düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.
Organizasyona katılan marka sahibi Mustafa Gürses, yabancı müşterilerin potansiyelinden son derece memnun olduklarını vurguladı.
Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya ihracat yaptıklarını aktaran Gürses, "Bu etkinlikte Özbekistan, Tataristan, İngiltere ve Umman'dan yeni müşterilerle iş birliği imkanlarını değerlendirme şansımız oldu." ifadesini kullandı.
Özbekistan'dan gelen Ahad Ahmetov da Bursalı firmalara iş birliği ve ortaklık tekliflerini ilettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Bursa'da çok kaliteli ürünler var. Bizim bebe ve çocuk giyimi üzerine mağaza zincirimiz var. Özbekistan'da sektörde büyük bir boşluk var şu anda. Bu boşluğu tecrübesiyle Bursa doldurabilir. Özbekistan pamuk ülkesi ve örme grubunda gelişmiş olsa da dokumada eksiklerimiz var. Bu konuda Bursa ile birbirimizi tamamlamayı hedefliyoruz."
Pakistanlı Ahsan Saeed ise "Bursa'ya ilk kez geliyoruz. Genellikle Çin ile ticaret yapıyoruz ancak burada sektörde çok kaliteli ürünler olduğunu öğrendik. Gerek kalite gerekse de fiyat açısından Bursalı firmaların ürünleri ulu?slararası markette rekabet edebilecek düzeyde. Bursa ile ticaretimizi artırmak istiyoruz." görüşlerini iletti.
Rusya, Sırbistan, Irak, Özbekistan, İngiltere ve Libya'nın da olduğu 30 ülkeden gelen yabancı iş insanları, 8-11 Ocak'ta düzenlenecek "Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nı da ziyaret ederek iş görüşmeleri yapacak.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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