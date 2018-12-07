Bursa'daki Cinayet

Bursa
'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince gözaltına alınan K.M. (26) ve A.T'nin (24) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa'da 1 Aralık
Cumartesi gecesi Özkan Hoşgün (26) ile zanlılar arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, akabinde Hoşgün tabancayla göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralanan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan zanlılar K.M. ve A.T, Nilüfer ilçesindeki bir evde yakalanmıştı.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği,Bursa
07 Aralık 2018 Cuma 16:33