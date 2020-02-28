Bursa'daki cinayet davasının sanıkları hakim karşısında

Bursa'da bir kişinin tarlada ölü bulunmasına ilişkin davada 4 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlhan G, Kadriye B, Öztürk T, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Savunmasını yapan sanık İlhan G, olay günü maktul Memduh Altuntop ile buluşarak boş bir alana gittiklerini söyledi.

Maktulün eşiyle ilişkisinin olduğu düşüncesiyle tartıştığını savunan sanık, şunları dile getirdi:

"Bana küfretti, aşağılayıcı sözler söyledi ve saldırmaya başladı. Eline aldığı sert cisimle vurmaya başladı, kendimi savundum ve karşılıklı birbirimize vurduk. Kavganın devamında bir anda üzerinde bulunan el yapımı tabancayı çıkararak bana ateş etmek istedi. Ona sarıldım.

O sırada elime geçen ağaç parçasıyla maktule vurdum, vurduktan sonra kendinden geçti. İkimiz de pişman olduk."

Maktulün uyuşturucu satışı yaptığını öne süren İlhan G, olayın uyuşturucu ticaretiyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

Sanık Öztürk T. de olay günü İlhan G'nin çağırması üzerine olay yerine gittiğini ve yerde yüz üstü yatan birini gördüklerini söyledi.

Maktulü kanlar içinde gördüğünü anlatan Öztürk T, "Memduh bu sırada yaşıyordu. Konuşmaya çalıştı ancak konuşamadı. Maktulü bulduğumuzda şok içindeydim. İlhan bağırıp çağırıyordu, ne dediğini hatırlamıyorum. Şokun etkisindeyken polisi ve 112'yi aramayı düşünemedim. Memduh'un nasıl öldüğünü bilmiyorum. Olay sırasında maktulün yanında değildim. İlhan'ın öldürüp öldürmediği konusunda bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Sanık Kadriye B. ise olay yerine Öztürk T'nin, İlhan G. ile telefonla konuşmasının ardından gittiklerini, maktulü görmediğini öne sürdü.

Maktulün ailesi, sanık İlhan G'nin, oğullarını uyuşturucu satması için zorladığını, kurtulmak istediğini ve bu sebeple öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek, şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine, maktulle sanığın eşi arasında telefon görüşmesi olup olmadığının tespiti için HTS kayıtlarının analiz ettirilmesine, tutuklu sanıklardan Kadriye B. ile Öztürk T'nin tahliyesine, sanık Hüseyin G'nin zorla duruşmaya getirilmesine ve sanık İlhan G'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl nisan ayında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarlada Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuş, İlhan G. (36), Öztürk T. ve Kadriye B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar ve başka suçtan cezaevinde bulunan Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B. hakkında da "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA