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Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı

Bursa'da boş arazide cesedi bulunan kişinin cinayet zanlısı olarak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

11.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:06Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı
'da boş arazide cesedi bulunan kişinin cinayet zanlısı olarak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bulunan cesedin 'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğunu belirledi. Ekipler, Kahraman'ın irtibatını tespit ettikleri Bursa'da yaşayan M.D. (28), eşi E.D. (24) ve arkadaşları Ö.Y. (28) ve F.Y'yi (21) gözaltına aldı.
Kahraman'ın, eski kız arkadaşı E.D'yi, evlenmesinin ardından da arayarak rahatsız ettiği, durumdan haberdar olan M.D'nin maktulü telefonla aradığı ve aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü. M.D'nin sosyal paylaşım sitesinde kadın profili oluşturarak Kahraman'la iletişime geçtiği, bir arkadaşının kız kardeşini telefonla görüştürerek onu Bursa'ya davet ettirdiği belirtildi.
Şüphelilerin kente gelen Kahraman'ı buluşma noktasından aldıktan sonra boş araziye götürdükleri, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve bıçaklayıp kaçtıkları iddia edildi.
Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve eşi E.D. ile Ö.Y. tutuklandı. F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde dün yüksek hızlı tren hattı çalışmasının yapıldığı bölgedeki boş arazide kimliği belirsiz ceset bulunmuştu.

Yozgat, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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