28.06.2019 10:43
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Bursa'daki FETÖ operasyonunda 23 şüpheli adliyede

Bursa

BURSA merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Bursa , Güncel

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