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Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

29.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:42Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu
merkezli 23 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Kasım'da 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İfadelerinde, terör örgütünün uyguladığı güvenlik tedbirlerini anlatan itirafçılar, sözde mahrem yapının üst düzey üyeleri ve öğrenci sorumlularından olduğu iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu ve daha önce soruşturma geçirmemiş 280 kişinin ismini paylaştı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alınan 22 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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