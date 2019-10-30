Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu

Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci de yaralandı. Birçok okulun bulunduğu bölgede bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre kalan Final Okulları öğrencisi İskender Şimşek, minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ANNEME SÖZÜM VAR. ONU VİLLALARDA YAŞATACAĞIM"

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' notunu düştü. Final Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor. Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri ise yaşanan kazalara isyan etti.