Haberler » Spor » Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu

Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu

Bursa'da servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve futbolculuk da yapan 15 yaşındaki İskender Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri dağladı.

30.10.2019 17:32

Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci de yaralandı. Birçok okulun bulunduğu bölgede bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre kalan Final Okulları öğrencisi İskender Şimşek, minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ANNEME SÖZÜM VAR. ONU VİLLALARDA YAŞATACAĞIM"

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' notunu düştü. Final Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor. Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri ise yaşanan kazalara isyan etti.

Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu

İskender, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
15 YASINDA BIR COCUK:ne dıreksıyon haKIMIYETİ ADAM GOZ GORE GÖRE EZMIS COCUKLARI KIM BILIR NEYLE UYGRASIYORDU ARAC KULLANIRKENDE ARABAYI KALDIRIMDA YURUYEN COCUKLARA SURDU BU KAZA OLAMAZ OLMAMALI RESMEN CİNAYET
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MERCAN:Allah rahmet eyleye:((
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
BABA:YAVRUM MELEKLERE GiTTiN NUR OLDUN. ALLAH ANNNENE SABIR VERSiN
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ah be kardeşim
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:30 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
19:27 Gençlerbirliği kupaya veda etti
19:18 İsmail Kartal: "Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz"
18:56 Diyarbakır'da Uluslararası Sur Yarı Maratonu heyecanı
18:48 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
18:42 Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana katılmadı
30.10.2019 19:47:06