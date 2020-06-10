Bursa'daki mahalle, 'leylek köyü' oldu

Bursa'daki mahalle, 'leylek köyü' olduBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapan kırsal Hamzabey Mahallesi, evlerin çatılarına ve direklerin tepelerine yuva yapan leylekler nedeniyle 'leylek köyü' olarak anılmaya başlandı.

10.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:06
Bursa'daki mahalle, 'leylek köyü' oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapan kırsal Hamzabey Mahallesi, evlerin çatılarına ve direklerin tepelerine yuva yapan leylekler nedeniyle 'leylek köyü' olarak anılmaya başlandı.
İlkbahardaki göçle İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'ne gelen yüzlerce leylek, aydınlatma direkleri, enerji nakil hatları, evlerin bacaları ve cami kubbelerine yuva yapıyor. Yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yatarak yumurtlayan leylekler, yavruları doğduktan sonra uçana kadar mahalleden ayrılmıyor. Baraj sularında balık da avlayan leylekler, mahallenin 'leylek köyü' olarak anılmasına neden oldu.
'MAHALLEMİZİN HER YERİNDE LEYLEKLER VAR'
Uzun yıllardır mahalleyi mesken tutan leylekler, mahallenin sembolü haline geldi. Mahalle Muhtarı Sadullah Arda, "Leylekler artık bizden birileri oldu. Her sene onların gelişini bekliyoruz. Mahallemize başka kuş çeşitleri de geliyor ama leyleklerin yeri ayrı. Her sene yollarını gözlüyoruz. Mahallemizdeki direkler ve evlerinin bacalarının üzerine yuva yapıyorlar. Yuvalarında ürüyor, yavruları uçmaya başlayınca da mahallemizden gidiyorlar. Tarla sürerken de arkamızdan gelirler. Tarlalarımızdaki zararlı böcekleri yok ediyorlar. Güzel hayvanlar, sevimliler. Onlar için yuvalar da yapıyoruz. Böylelikle mahallemizin her yerinde leyleklerin yuvaları var. Mahallelimiz çok seviyor. Leylekler gelmese, herkes panikler. Bu nedenle mahallemiz leylek köyü diye anılmaya başlandı" dedi.
'73 YAŞINDAYIM, ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ GELİYORLAR'
Mahalle sakini Halil İbrahim Ayyıldız ise, "Leylekler yıllardır mahallemize gelirler. Biz onlara alışkınız. 73 yaşındayım, çocukluğumdan beri geliyorlar. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar ki geliyorlar" diye konuştu.
'LEYLEK KÖYÜ OLARAK ANILMAYA BAŞLANDIK'
Mahalle sakinlerinden İsmail Sarkan da, "Yıllardır geliyorlar. Bizim onlara faydamız var, zararımız olmaz. O yüzden geliyorlar buraya. Muhtarımız da onlar için yuva yapıyor. Baraj sularındaki balıkları yiyorlar. Balıkla besliyoruz onları? ifadelerini kullandı. Bursa’daki mahalle, ’leylek köyü’ oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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