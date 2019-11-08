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Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel

Bursa Osmangazi ve Gemlik ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 10 Kasım'da Atatürk adına yapılacak kros yarışmasına önce 'olur' yazısı gönderdi, ardından 'sehven gönderilmiştir' diyerek öğrencilerin katılımı hususunda herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini söyledi.

08.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:59 Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel

Bursa Uludağ Rotary Kulübü 13 yıldır Atletizm Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği kros yarışmasını bu yıl '10 Kasım Atatürk'ü Anma' olarak dün düzenledi. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izniyle yapılan yarışlara Osmangazi ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri engel oldu.

ÖNCE "KATILMAYIN" YAZISI SONRA "SEHVEN" VURGUSU

Müdürlükler tarafından önceki akşam saatlerinde okullara "Yarışmalara katılmayın" yazısı gönderildi. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Ekim tarihinde okullara gönderdiği yazıyla öğrencilerin bu yarışmalara katılımının sağlanmasını istemişti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre 6 Kasım akşamı okullara gönderilen ikinci yazıyla "ilk yazının sehven gönderildiğini" belirterek, öğrencilerin koşuya katılımına izin verilmemesini istedi. Yarışmaya katılamayacağını öğrenen öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, öğretmen ve veliler hayal kırıklığı yaşadı.

CHP'DEN ZİYA SELÇUK'A, YANITLAMA İSTEMİYLE ÖNERGE

Konuyla ilgili ilk tepki, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan geldi. Kayışoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ömrünü savaşlarda geçirerek bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Atatürk'ten rahatsızlığınızın sebebi nedir?" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı yanıtlaması istemiyle önerge sunan CHP'li vekil, "Bu konuyla ilgili bir inceleme ve araştırma başlatılacak mıdır?" diye sordu.


Mustafa Kemal Atatürk, Osmangazi, Bursa, Güncel

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