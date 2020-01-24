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Bursa'daki okullarda sıfır atık eğitimi verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" konulu eğitim düzenlendi.

24.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:28Bursa'daki okullarda sıfır atık eğitimi verildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla "Sıfır Atık Mavi Projesi" konulu eğitim düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Enerji Yönetim Birimi işbirliğinde düzenlenen eğitimde öğrencilere proje hakkında bilgi verildi.
atıkların, mercan kayalıklarına ve derinlerde yaşayan canlılara zarar verdiği, okyanus canlılarının vücuduna dolanarak boğulmalarına yol açtığı ve plastik eşyaya takılan, sıkışan hayvanların hayatlarını kaybettiği aktarılan eğitimde, denizleri temiz tutmanın herkesin görevi olduğu ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Plastik, Güncel

Kaynak: AA

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