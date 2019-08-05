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Bursa'daki orman yangını

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Beş yangın söndürme helikopteri de bölgede, iki tane daha geliyor.

05.08.2019 16:35 Bursa'daki orman yangını
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Beş yangın söndürme helikopteri de bölgede, iki tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor. Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor." dedi.
Vali Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çivili Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık alanda 5 ayrı noktada yangın çıktığını söyledi.
Bölgeye derhal Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:
"5 yangın söndürme helikopteri de bölgede, 2 tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor. Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor.
Ciddi bir müdahale yapıyoruz."

Jandarma, Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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