Haberler» Güncel» Haber

Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

06.08.2019 11:56 Bursa'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık bin görevlinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Orman Genel Müdürlüğüne ait 74 arazöz ile bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlardan gönderilen 100'den fazla aracın bölgede bulunduğunu ifade eden Akın, "Ayrıca 7 helikopter de soğutma çalışmalarına havadan destek veriyor. Yangın şu an tamamen kontrol altına alınmış durumda. 50-60 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz ama kesin rakamlar incelemelerden sonra ortaya çıkacak." diye konuştu.
Jandarmanın tüm birimleriyle olayı en ince ayrıntısına kadar araştırdığını dile getiren Akın, yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Orhaneli'de dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı.

Yalçın Akın, Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42   Başkan Büyükkılıç, vekalet yoluyla kurban bağışladı
13:42   "FETÖ'nün Emniyet Yapılanması" kitabı yayınlandı
13:42   TOKAT'TA HAZİRAN YAĞIŞLARI, BAL ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
13:42   Karavan devrilince, cip de taklalar attı... O anlar kamerada
13:42   Bakan Dönmez Doğal kaynaklar, barışa katkı sağlayacak bir etkendir
13:41   Ortahisar Kurban Bayramı'na hazır
13:41   Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek seyahat anılarını kitaplaştırdı