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Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 145 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

05.09.2019 15:20 Bursa'daki orman yangınlarının failleri yakalandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 145 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

5 Ağustos'ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüştü. 500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. İddiaları değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu suçu işleyen şahısların peşine düştü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca ortak yapılan çalışmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - BURSA

Jandarma, Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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