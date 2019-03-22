Bursa'daki Pkk/kck Operasyonu

Bursa
'da, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Güvenlik güçlerince, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanması için 20 Mart'ta kent merkezi ile Gemlik
, İnegöl
, Gürsu
ve Kestel
ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Daha sonra 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.
PKK, Bursa, Güncel
Kaynak: AA