Bursa'daki selde hayatını kaybeden Derya, Bingöl'de toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan ve dün yapılan aramalarda bulunan 17 yaşındaki Derya Bilen, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Bursa'daki selde hayatını kaybeden Derya, Bingöl'de toprağa verildi
27.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:43
Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan ve dün yapılan aramalarda bulunan 17 yaşındaki Derya Bilen, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Kestel ilçesinde meydana gelmişti. Etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dereyle oluşan sele kapılan ayı aileden Nazime (74), Ahmet (34), Türkan (32) ve Medine hayatını kaybetmiş, Derya'ya ise ulaşılamamıştı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Derya'nın cansız bedeni dün Samanlı ile Demirtaş Mahallesi'nin arasında kalan bir bölgede dere yatağı içerisinde sazlıkların arasında bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından genç kızın cansız bedeni uçakla memleketi Bingöl'e getirildi. Sabaha doğru Bingöl'e ulaşan cenaze, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında toprağa verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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