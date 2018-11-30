Bursa'daki Silahlı Kavga Davası

30 Kasım 2018 Cuma 13:34



30 Kasım 2018 Cuma 13:34

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kadının öldüğü, bir kadının yarandığı silahlı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 12 kişinin yargılanmasına başlandı.Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat ve Fırat Erdal, Metin Bağcı, Yusuf Gültekin, Ahmet Taksun, tutuksuz yargılanan M.Ş, G.B, B.Ö, T.G, T.D, Y.K, mağdur ve sanık Z.Ş. ile avukatları katıldı.Duruşma öncesi kısa süreli gerginlik yaşayan tarafların yakınları, güvenlik gerekçesiyle salona alınmadı.Mahkeme başkanı, sanıklara, haklarında hazırlanan iddianameyi okudu.İddianamede, olay günü tutuklu sanıkların bir araçla hız yaptıkları, bunu gören mahalle sakini B.Ö'nün araçtakilere 'Neden gürültü yapıyorsunuz?' diye sorduğu, buna kızan Ferhat Erdal'ın B.Ö'ye yumruk attığı ve tarafların kavga ettiği belirtildi. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflardan Yusuf Gültekin'in silahla havaya ateş edip olay yerinden ayrıldığı kaydedilen iddianamede, silah seslerini duyan tutuksuz sanık M.Ş'nin de evindeki silahıyla havaya ateş açtığı bildirildi.Mağdur sanık Z.Ş. ile hayatını kaybeden Sevda Doğan'ın olay yerinde kalan Ferhat Erdal'ın üzerine giderek kavganın yeniden başlamasına sebep oldukları, bu esnada geri dönen tarafların yeniden kavga etmeye başladığı anlatılan iddianamede, Sevda Doğan ile Z.Ş'nin isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı ve Doğan'ın hastanede öldüğü bilgisi yer aldı."Elinde büyüdüm"Savunma yapan Ferhat Erdal, olay günü çocuğunun hasta olduğunu ve söz konusu araçla çocuğunu hastaneye götüreceğini ileri sürdü.Erdal, savunmasına şöyle devam etti:"Fırat ve Yusuf'tan araba istedim. Onlar da sağ olsun bana arabayı getirdi. Beni beklerlerken B.Ö. yanlarına gelip neden beklediklerini tahrik edici şekilde sordu. Kısa bir tartışmanın ardından B.Ö'ye bir yumruk attım. Daha sonra diğerleri de olaya müdahale etti ve tartışmaya başladık. O esnada Yusuf havaya ateş etti. Bizi sakinleştirdiler, Fırat, Yusuf ve yanlarındaki diğer arkadaşlar olay yerinden ayrıldı. Sonra M.Ş. silahla dışarı çıktı o da havaya ateş etti. Fırat ve arkadaşları bana bir şey yapacakları korkusuyla geri döndüler. Daha sonra yeniden kavga etmeye başladık. Çoğumuzun elinde silah ve bıçak vardı. Sevda ablanın elinde büyüdüm. Ona kasten ateş etmedim. Kimin yaptığını da bilmiyorum."Diğer sanıklar da Sevda Doğan'ı kimin vurduğunu bilmediklerini iddia etti.Mahkeme heyeti, Ferhat Erdal ve Ahmet Taksun'un tahliyesine karar vererek, eksik evrakın tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.Yavuzselim Mahallesi'nde 22 Haziran'da, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat Erdal ve arkadaşlarıyla bazı vatandaşlar arasında kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Z.Ş. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın taraflarından 5 zanlı tutuklanmış, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.