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Bursa'daki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaparken, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ise her gün deterjanla yıkanıyor.

13.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:46
Bursa'daki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaparken, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ise her gün deterjanla yıkanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile araçlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını inceledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve ilçelerde ulaşım işini BURULAŞ aracılığıyla sevk ve idare ettiklerini dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:
"Özellikle korona virüsü sürecinde 15 günde bir dezenfeksiyon çalışması yaptığımız metrolarımız ve otobüslerimizde artık bu çalışmayı haftalık olarak yapıyoruz. Ayrıca günlük deterjanla yıkamalar yapıyoruz. Ben özellikle halkımızın toplu taşımayı kullanırken, gerek otobüslerimizle gerekse raylı sistemlerle alakalı gönüllerinin çok huzurlu olmasını istirham ediyorum. Amacımız vatandaşlarımız bu süreçten etkilenmeden normal hayatını devam ettirsin. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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