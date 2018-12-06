Bursa'daki Trafik Kazası

06 Aralık 2018 Perşembe 15:59



06 Aralık 2018 Perşembe 15:59

İnegöl ilçesinde, iki gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uğur Aydeyer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta, iki gün önce, Uğur Aydeyer idaresindeki tescilsiz motosiklet kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Aydeyer ağır yaralanmıştı.Aydeğer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.