08.07.2019 16:56
Haberler» Güncel» Haber

Bursa'daki trafo arızası giderildi

Bursa

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı.

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde yaşanan trafo arızası nedeniyle kent genelinde elektrik iletimiyle ilgili sorun yaşandığını anımsattı.
Ekiplerin hızla çalışma yürüttüğünü ifade eden Canbolat, "Trafodaki sorun giderildi, kent genelinde elektrik verilmeye başlandı." dedi.
Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilememişti.
Kesinti nedeniyle Bursaray seferlerinde aksamalar meydana gelmişti.
Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:30   DHA YURT BÜLTENİ - 15
17:30   Seferihisar'daki yangının nedeni belli oldu
17:30   YYÜ "en yeşil ofis" listesinde
17:29   Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
17:27   Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden olmayın
17:27   İSTANBUL- İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
17:26   Hayvanları kurtarmaya çalışan itfaiyeci moloz yığının altında kaldı