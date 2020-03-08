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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:29
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Uyuşturucu madde kullanmak'tan 14 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde, ilçede uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1 hassas terazi, 32 gram metamfetamin, 65 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli, gözaltına alınırken, 4 kişi, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Serbest kalan 14 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak'tan yasal işlem yapıldı. Yunus E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, O.B., Ö.Ö. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Karacabey, Güncel
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